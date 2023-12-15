Кабмин предложил ужесточить ответственность за вовлечение детей в преступления

Кабмин предлагает наказывать за вовлечение несовершеннолетнего в совершение трех и более преступлений средней тяжести лишением свободы сроком до 8 лет. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе ГД.

Согласно поправкам, вовлечение детей в «совершение трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести» будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Изменения предлагается внести в статью 150 Уголовного кодекса РФ. На данный момент она подразумевает лишение свободы от 5 до 8 лет за вовлечение несовершеннолетних в преступную группу, в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Государственная дума предлагала также уголовно наказывать за вовлечение детей в курение. Наказание хотят ужесточить вплоть до ареста на полгода.

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