В Одессе задержали офицера, который предлагал подчиненному за взятку отсидеться в тылу

В Одессе задержали замкомандира воинской части, который вымогал 15 тысяч гривен у подчиненного за то, чтобы не отправлять его на передовую.. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации источника, полицейские задержали офицера, который хотел получить взятку взамен на то, что подчиненный отсидится в тылу. Военному грозит до 10 лет тюрьмы.

15 декабря сообщалось, что на Украине сотрудники военкоматов провели рейд в спортивном зале в одном из городов.

13 декабря представитель «Киевпасстранса» Олег Грищев сообщил, что в Киеве возник дефицит водителей общественного транспорта после того, как ряд сотрудников мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

11 декабря сообщалось, что украинские военкомы устроили рейд по маршруткам в Одессе.

До этого десятки украинских военных ворвались с автоматами в оздоровительный комплекс «Косино» в Закарпатской области, чтобы раздать повестки.

Ранее в Киеве заявили о сложностях при мобилизации.