В России проведут эксперимент по маркировке ряда детских товаров

В России с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года пройдет эксперимент по маркировке ряда детских товаров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

В эксперимент попадут товары для детей до 14 лет. Отмечается, что среди них — самокаты, игрушечные автомобили, куклы, коляски для кукол, головоломки, карточные, настольные игры, столы для игры в детский бильярд и пинбол.

Подчеркивается, что участие в эксперименте будет добровольным.

14 декабря сообщалось, что в магазины Челябинска и области могли попасть игрушки с превышением показателей по допустимому содержанию олова. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

До этого в Роспотребнадзоре рассказали «Газете.Ru», что слайм или лизуны для детей представляют опасность. Из-за своей вязкой текстуры лизуны могут накапливать в себе пыль, крошки и волоски, которые впоследствии невозможно извлечь. Это делает слайм подходящий средой для развития микроорганизмов.

Ранее ФАС возбудила дела в отношении производителей куриных яиц.