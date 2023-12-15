Вывеску на отеле «Украина» демонтировали в Воронеже

Воронежский отель «‎Украина»‎ лишился своего названия, «запрещенное» слово сняли с вывески. На это обратил внимание филиал ВГТРК «Вести Воронеж».

Слово «‎Украина»‎ из названия отеля на Арсенальной улице убрали, а старую вывеску, установленную на крышу здания, демонтировали. При этом нового названия в гостинице пока не придумали, и на сайте заведения до сих пор указано прежнее.

В разговоре с журналистами администрация не смогла назвать причину, по которой было решено отказаться от старой вывески. Уточнять, когда именно произошел ее демонтаж, в отеле также не стали.

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