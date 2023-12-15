Вывеску на отеле «Украина» демонтировали в Воронеже

Воронежский отель «Украина» лишился своего названия, «запрещенное» слово сняли с вывески. На это обратил внимание филиал ВГТРК «Вести Воронеж».
Слово «Украина» из названия отеля на Арсенальной улице убрали, а старую вывеску, установленную на крышу здания, демонтировали. При этом нового названия в гостинице пока не придумали, и на сайте заведения до сих пор указано прежнее.
В разговоре с журналистами администрация не смогла назвать причину, по которой было решено отказаться от старой вывески. Уточнять, когда именно произошел ее демонтаж, в отеле также не стали.
До этого нацкомиссия на Украине заявила о планах переименовать города в Крыму.
Ранее в Новочеркасске на свадьбу вызвали полицию из-за песни Сердючки.