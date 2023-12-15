Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вывеску на отеле «Украина» демонтировали в Воронеже

В Воронеже сняли название с вывески отеля «Украина»

close
100%
Вести Воронеж' class="item-image" >
Телеграм-канал Вести Воронеж

Воронежский отель «‎Украина»‎ лишился своего названия, «запрещенное» слово сняли с вывески. На это обратил внимание филиал ВГТРК «Вести Воронеж».

Слово «‎Украина»‎ из названия отеля на Арсенальной улице убрали, а старую вывеску, установленную на крышу здания, демонтировали. При этом нового названия в гостинице пока не придумали, и на сайте заведения до сих пор указано прежнее.

В разговоре с журналистами администрация не смогла назвать причину, по которой было решено отказаться от старой вывески. Уточнять, когда именно произошел ее демонтаж, в отеле также не стали.

До этого нацкомиссия на Украине заявила о планах переименовать города в Крыму.

Ранее в Новочеркасске на свадьбу вызвали полицию из-за песни Сердючки.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами