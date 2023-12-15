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На финале проекта женского наставничества для студентов представили кибертрек «КиберZ»

Депутат Василькова: для технологического суверенитета важно развитие науки

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Depositphotos

Результатом всероссийского кибертрека «КиберZ», который был представлен на финале второго сезона проекта женского наставничества для студентов «Женщины: Школа наставничества», станет преодоление кадрового дефицита в области информационной безопасности. Об этом заявила депутат Госдумы, наставник команды проекта «КиберZ» Мария Василькова.

Отмечается, что трек создан для российских учащихся и студентов, которые хотят построить свою карьеру в области информбезопасности. Он будет состоять из конкурсных треков (7-уровней), образовательной платформы и создания школы кибербезопасности «КиберДолина». Предполагается, что проект на одной площадке обеспечит взаимодействие госзаказчика, бизнеса, учебных заведений и молодых специалистов.

«Сегодня на рынке наблюдается дефицит специалистов в области информационной безопасности и формирование квалифицированного кадрового резерва является критически значимым и будет способствовать укреплению цифрового суверенитета страны. Вчера президент России Владимир Путин на подведении итогов года отметил, что технологический суверенитет – это будущее каждой страны, включая Россию», — сказала Василькова.

По ее словам, для укрепления технологического суверенитета крайне важно развитие науки и инноваций, где вопросы информационной и технологической безопасности приобретают особое значение».

Депутат отметила, что команда всероссийского кибертрека «КиберZ» предложит рассмотреть инициативу включения трека в линейку проектов президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей».

Отмечается, что церемония подведения итогов второго сезона проекта «Женщины: Школа наставничества» состоялась в Министерстве науки и высшего образования РФ. В течение всего сезона девушки реализовывали проекты по широкому кругу тем. Самых активных и успешных участников ждут призы, стажировки в крупнейших компаниях, образовательные сертификаты и множество других бонусов.

По словам Васильковой, проект «Женщины: Школа наставничества» доказывает свою эффективность и важно, что министерство приняло решение о продлении проекта на третий сезон.

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