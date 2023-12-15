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В Польше обвинили в фальсификации комиссию, расследовавшую катастрофу Ту-154

В Польше обвинили в фальсификации комиссию по расследованию катастрофы Ту-154

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Следственный комитет РФ/РИА «Новости»

Польская комиссия по расследованию катастрофы правительственного Ту-154 фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов. Об этом заявил глава канцелярии премьера страны Дональда Туска Ян Грабец, слова которого приводит РИА Новости.

«Это комиссия, действующая от имени государства и обвиненная в фальсификациях, если речь идет об экспертизах <…> американских и европейских экспертов», — уточнил он.

Грабец призвал «делать выводы из поражений». Он счел работу комиссии — поражением «во многих измерениях», но прежде всего — с точки зрения престижа польского государства.

До этого в Польше комиссию по расследованию крушения Ту-154 под Смоленском уличили во лжи. С таким заявлением выступил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик.

15 декабря стало известно, что МВД Польши решило отказаться от версии вины РФ в крушении Ту-154 под Смоленском в 2010 году.

Ранее суд в Польше арестовал диспетчера из РФ, работавшего в день крушения Ту-154 под Смоленском.

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