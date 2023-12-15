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Польские перевозчики готовятся снова заблокировать КПП «Ягодин — Дорогуск»

«Страна.ua»: в Польше суд разрешил перевозчикам начать новую блокаду границы

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Yan Dobronosov/Reuters

Суд в Польше отменил решение мэра Дорогуска, который несколько дней назад не позволил перевозчикам начать блокаду пункта «Ягодин — Дорогуск». О решении судьи рассказал один из лидеров блокады Рафал Меклер, сообщает «Страна.ua».

«Они отменили решение. Мы возвращаемся к границам», – написал Меклер.

13 декабря мэр Дорогуска не разрешил польским дальнобойщикам продолжить протест на погранпункте «Ягодин --Дорогуск». Водители подавали заявку на акцию, но мэр не согласился на транспортировку рабочих к границе с Украиной. После этого протестующие обратились в суд.

11 декабря польские дальнобойщики перекрыли трассу в сторону Украины под предлогом сломавшейся фуры.

Позже в Минсельхозе Польши поддержали протест перевозчиков.

До этого в Киеве заявили, что Польша усилила контроль за украинскими перевозчиками.

Ранее украинские перевозчики устроили пикет в Польше из-за блокады границы.

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