Молодые люди похитили новогоднего оленя после фотосессии в московском ЖК

Пара похитила святящегося оленя из новогодней композиции, установленной в подъезде дома на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Молодой человек и девушка заметили новогоднего оленя, стоящего возле украшенной к Новому году елки в холле ЖК «Ясный». Сначала они сделали несколько снимков понравившейся игрушки, а затем девушка отключила ее от сети и вынесла из подъезда.

«Бедные дети из неблагополучных семей...Оставьте, им нужнее», — прокомментировали инцидент жители дома, обнаружившие пропажу.

Сейчас личности похитителей устанавливают.

Ранее в Сибири посетитель ресторана украл из заведения новогоднюю елку.