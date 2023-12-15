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Молодые люди похитили новогоднего оленя после фотосессии в московском ЖК

Пара украла новогоднего оленя из ЖК на юге Москвы

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Осторожно, Москва' class="item-image" >
Телеграм-канал Осторожно, Москва

Пара похитила святящегося оленя из новогодней композиции, установленной в подъезде дома на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Молодой человек и девушка заметили новогоднего оленя, стоящего возле украшенной к Новому году елки в холле ЖК «Ясный». Сначала они сделали несколько снимков понравившейся игрушки, а затем девушка отключила ее от сети и вынесла из подъезда.

«Бедные дети из неблагополучных семей...Оставьте, им нужнее», — прокомментировали инцидент жители дома, обнаружившие пропажу.

Сейчас личности похитителей устанавливают.

Ранее в Сибири посетитель ресторана украл из заведения новогоднюю елку.

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