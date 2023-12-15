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В небе над Курском сработали системы ПВО

Старовойт: в небе над Курском сработали системы ПВО

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Shutterstock

В небе над Курском сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!» — написал он.

14 декабря сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами РФ. По данным Минобороны РФ, украинские дроны самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО над Московской и Калужской областями.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По его словам, беспилотник был сбит на территории Сухиничского района.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили цеха сборки украинских беспилотников.

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