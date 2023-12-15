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На Украине завели дело по статье «теракт» после взрыва в сельсовете

СБУ открыла дело после подрыва гранат депутатом в Закарпатье

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Национальная полиция Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала как террористический акт подрыв нескольких гранат депутатом от партии Зеленского «Слуга народа» в Керецковском сельсовете в Закарпатской области. Об этом сообщила Национальная полиция в Telegram-канале.

«СБУ вносит сведения и расследует событие по статье «террористический акт», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расследование дел по статье о теракте относится к обязанностям СБУ. В самой полиции открыли дело по статье «незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами».

15 декабря в Закарпатской области Украины депутат Сергей Батрин поругался с коллегами, ушел с заседания сельсовета, вернулся с тремя гранатами и взорвал их. Пострадали по меньшей мере 26 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.

Ранее в Петербурге мужчина нашел ржавую гранату и отправился с ней в отделение МВД.

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