«Роснефть» проведет розыгрыш автомобиля на форуме «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 17 декабря «Роснефть» и Lada Sport Rosneft проведут розыгрыш автомобиля Lada Granta. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что в мероприятии примут участие пилоты гоночной команды Lada Sport Rosneft Максим Туриева и Леонид Панфилов, а также коллектив ведущих радиостанции «Европа Плюс» - «Бригада У».

Также в ходе церемонии на сцене выступит вокальная группа «Квартет Про», которая является одним из проектов Фонда поддержки одаренных детей и молодежи «Белый пароход».

Как уточнили в «Роснефти», акция «Выиграй автомобиль от команды Lada Sport Rosneft» стартовала 1 декабря. В ней может принять участие любой желающий.

Отмечается, что на протяжении всего форума «Россия» в павильоне компании на ВДНХ выставлен гоночный болид Lada Vesta Sport TCR мощностью 340 л.с. Также в уличной части экспозиции посетители могут посмотреть на автомобиль Lada Niva Sport T2, который преодолел тысячи километров по спецучасткам ралли-марафона «Шелковый путь», и серийный автомобиль Lada Vesta Sportline SW Black.

Кроме того, посетители павильона компании могут попробовать себя за рулем самого быстрого автомобиля команды «Роснефти» в реалистичном симуляторе на виртуальной копии кольцевой трассы, а также лично познакомиться с гонщиками.

«Роснефть» с 2015 года является генеральным спонсором Lada Sport Rosneft, а также участвует в развитии российского автоспорта. Так, благодаря сотрудничеству команда стала лидером в российских кольцевых гонках.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» продлится на территории ВДНХ до 12 апреля 2024 года. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и соцпроектах.