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Медведев счел высказывания эмигрировавших писателей «запределом»

Медведев поддержал прекращение продаж книг Акунина и Быкова

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал приостановку продаж книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Они <…> получают огромные гонорары за свои опусы, <…> собранные за счет платежей тех самых людей, которых они открыто считают орками и которым желают смерти от украинских беспилотников», — отметил Медведев.

По мнению замглавы Совбеза, самым страшным наказанием для литераторов будет не разлука с Родиной, которую «они продали», а потеря денег. Он подчеркнул, что эти авторы «отнюдь не Набоковы».

Медведев, характеризуя уехавших за границу «литературных классиков», привел слова писателя Михаила Булгакова о самой гнусной мрази. Политик обратил внимание, что радоваться нанесению ударов по своей стране и желать гибели россиянам — это совсем «запредел».

Накануне сеть «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова из-за «высказываний, которые получили широкую огласку в СМИ».

Ранее Медведев предложил Чехии вернуть Судеты Германии.

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