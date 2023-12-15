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Хинштейн призвал не терпеть потребительское отношение к РФ новых граждан

Депутат Хинштейн поддержал лишение гражданства двух россиян в Челябинске

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн поддержал лишение гражданства двух жителей Челябинска, которые отказались встать на воинский учет. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Нельзя терпеть потребительское отношение к нашей стране.<...> Надеюсь, чемоданы теперь уже не граждан России собраны», – говорится в посте.

Сообщалось, что двое бывших иностранцев, проживающих на территории Челябинской области, были лишены гражданства РФ за невыполнение своих конституционных обязанностей.

Хинштейн отметил, что некоторые лица с приобретенным гражданством хотят жить и работать в России, но при этом отказываются выполнять свои обязанности перед государством.

До этого в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции, которого обвинили в незаконной легализации 100 тыс. мигрантов.

Ранее Хинштейн вступился за вагнеровца, которого могут посадить за участие в СВО.

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