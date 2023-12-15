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В Кургане 12-летний мальчик спас из горящего дома двух маленьких братьев и сестру

В Кургане мальчик вытащил из огня своих младших братьев и сестру

В Кургане 12-летний мальчик самостоятельно вынес из горящего дома маленьких братьев и сестру. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Дом в СНТ «Заречный» загорелся в дневное время, когда школьник присматривал за своими братьями 5 и 6 лет и двухлетней сестрой.

В какой-то момент он увидел языки пламени за дверью комнаты, позвонил матери и рассказал о происходящем. Женщина приказала ему немедленно выбегать из дома, но единственный путь уже был отрезан огнем. Тогда старший брат подбежал к окну, распахнул его настежь и стал по одному вытаскивать испуганных детей на улицу, а после отнес их к соседям.

«В голове было только одно, спасти всех, несмотря ни на что», — рассказал мальчик пожарным, которых вызвала на место его мать.

Пожар на площади 80 квадратных метров огнеборцы ликвидировали быстрее, чем за полчаса. Впоследствии выяснилось, что пожарного извещателя в доме не было, и все дети остались живы и невредимы только благодаря быстроте реакции и смелости школьника. Его пообещали представить к ведомственной награде.

Ранее двое подростков спасли 15 одноклассников во время пожара.

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