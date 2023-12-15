Россиянам рассказали, можно ли замораживать куриные яйца

Куриные яйца замораживать можно, но без скорлупы. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на экспертов. Уточняется, что при минусовой температуре скорлупа может треснуть, что чревато проникновением болезнетворных бактерий.

Специалисты также не советуют замораживать яйца, сваренные вкрутую, поскольку после разморозки белок будет иметь довольно неприятную консистенцию.

Чтобы сырое яйцо сохранило полезные свойства после заморозки, его нужно вылить в емкость и взболтать, затем поместить в пищевой контейнер и поместить в морозильную камеру. Хранение белков и желтков по отдельности также допускается.

Замораживать при этом можно только свежие яйца. Чтобы проверить, насколько они пригодны к хранению в морозильной камере, достаточно поместить их в воду. Если они не тонут, значит к заморозке непригодны.

14 декабря президент РФ Владимир Путин провел прямую линию, в ходе которой жители страны пожаловались ему на повышение цен на яйца. В свою очередь, российский лидер принес извинения за подобную ситуацию и назвал ее результатом сбоя в работе правительства.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, с чем связан рост цен на яйца и куриное мясо.