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Школа извинилась после слов учительницы детям, что Деда Мороза не существует

Daily Mail: в Англии учительница сказала детям, что Деда Мороза нет, и была уволена

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В Англии руководство школы принесло свои извинения после того, как учительница начальных классов сказала детям, что Деда Мороза не существует, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, учительница начальной школы в Борнмуте сказала детям, что Дед Мороз — выдумка, когда школьники делали открытки на Рождество. Родители учеников рассказали, что дети пришли домой расстроенные и спрашивали у них, правда ли, что Деда Мороза не существует.

В тот же день представители школы принесли извинения родителям. В заявлении говорилось, что учительница была уволена, а руководство «глубоко разочарованно» ее действиями.

«Пожалуйста, примите наши искренние извинения и благодарим вас за понимание в этом вопросе», — было сказано в обращении.

Однако родители школьников все еще возмущены ситуацией.

«Какой учитель в здравом уме скажет такое маленьким детям?», — негодуют они.

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