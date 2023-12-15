Подмосковным паркам впервые вручили знак качества «Дед Мороз рекомендует»

Паркам Московской области впервые вручили знак качества «Дед Мороз рекомендует». Финалистами конкурса стали 22 парковые территории в регионе, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

«Отбор проходил по 5 номинациям: за лучшую елку, лучшую почту и резиденцию Деда Мороза, лучшую зону теплого очага и лучшую фотозону. Локации будут отмечены специальной наклейкой и дипломами», — говорится в сообщении.

В номинации «Пахнут праздником иголки» за лучшую елку победили 7 парков, а в номинации «Отправь письмо в сказку» за лучшую почту Деда Мороза — 3 парка. Сразу 9 парков победили в номинации «В гостях у Деда Мороза» за лучшую резиденцию. Еще 4 парка победили в номинации «Место теплых встреч».

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в парках работают резиденции и почта Деда Мороза, а для посетителей организованы активности.