Приставам могут запретить арест имущества при долге менее 30 тысяч рублей

При задолженности в размере менее 30 тысяч рублей судебным приставам запретят арестовывать имущество должников. Об этом говорится в подготовленном Минюстом законопроекте, сообщает РАПСИ.

«Предлагается установить запрет на наложение ареста на имущество должника, за исключением денежных средств, находящихся в банках и иных кредитных организациях, при исполнении требований исполнительных документов с суммой взыскания до 30 000 рублей», — говорится в публикации.

По действующим на сегодня нормам закон запрещает арестовывать имущество при долге менее 3 тысяч рублей.

Помимо этого в законопроекте оговариваются порядок ареста средств на счетах, очередность их списания в банках и другие особенности исполнительных взысканий с суммой менее 30 тысяч рублей.

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