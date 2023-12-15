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Приставам могут запретить арест имущества при долге менее 30 тысяч рублей

Минюст предложил ввести запрет на арест имущества за долги до 30 тысяч рублей

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Михаил Мордасов/РИА «Новости»

При задолженности в размере менее 30 тысяч рублей судебным приставам запретят арестовывать имущество должников. Об этом говорится в подготовленном Минюстом законопроекте, сообщает РАПСИ.

«Предлагается установить запрет на наложение ареста на имущество должника, за исключением денежных средств, находящихся в банках и иных кредитных организациях, при исполнении требований исполнительных документов с суммой взыскания до 30 000 рублей», — говорится в публикации.

По действующим на сегодня нормам закон запрещает арестовывать имущество при долге менее 3 тысяч рублей.

Помимо этого в законопроекте оговариваются порядок ареста средств на счетах, очередность их списания в банках и другие особенности исполнительных взысканий с суммой менее 30 тысяч рублей.

14 декабря сообщалось, что россиянин заплатил алименты на ребенка от первого брака со счета второй жены.

7 декабря стало известно, когда часть пенсии могут удержать с банковской карты в счет долга.

Ранее москвич обвинил судебного пристава в нападении после спора на приеме.

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