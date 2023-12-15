Катера и паром приостановили работу в Севастопольской бухте

Паром и катера приостановили работу в Севастополе из-за непогоды, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Об этом сообщили в Telegram-канале дирекции.

«Из-за неблагоприятных погодных условий паром и пассажирский катер на линии «Артиллерийская бухта — Северная» приостанавливают работу», — говорится в сообщении.

Движение водного транспорта приостанавливают уже второй раз за неделю. В прошлый раз катерам и парому запретили движение в среду, 13 декабря.

26 ноября на Черноморское побережье обрушился шторм, который оказался самым мощным за всю историю наблюдений. В частности, скорость порывов ветра на территории Крыма достигла 144 километров в час.

Ущерб, который шторм и ураган нанесли городу Севастополю, составил около 6,5 млрд рублей в денежном выражении.

Ранее в Севастополе отчитались о ситуации в городе после шторма.