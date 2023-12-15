Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Катера и паром приостановили работу в Севастопольской бухте

Паром и катера приостановили работу в Севастопольской бухте из-за непогоды

close
100%
Владимир Сергеев/РИА Новости

Паром и катера приостановили работу в Севастополе из-за непогоды, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Об этом сообщили в Telegram-канале дирекции.

«Из-за неблагоприятных погодных условий паром и пассажирский катер на линии «Артиллерийская бухта — Северная» приостанавливают работу», — говорится в сообщении.

Движение водного транспорта приостанавливают уже второй раз за неделю. В прошлый раз катерам и парому запретили движение в среду, 13 декабря.

26 ноября на Черноморское побережье обрушился шторм, который оказался самым мощным за всю историю наблюдений. В частности, скорость порывов ветра на территории Крыма достигла 144 километров в час.

Ущерб, который шторм и ураган нанесли городу Севастополю, составил около 6,5 млрд рублей в денежном выражении.

Ранее в Севастополе отчитались о ситуации в городе после шторма.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами