Хуситы атаковали два контейнеровоза в Красном море

Контейнеровоз MSC Palatium III под либерийским флагом загорелся в Красном море после попадания ракеты, которую выпустили повстанцы-хуситы со стороны Йемена. Об этом сообщает Associated Press.

Аналогичному попаданию ракеты ранее подвергся контейнеровоз Al Jasrah, тоже шедший под либерийским флагом. Разница между атаками составила несколько часов.

«Нападения также ставят под угрозу суда, следующие по жизненно важному коридору поставок грузов и энергоносителей как в Европу, так и в Азию от Суэцкого канала до Индийского океана», — говорится в сообщении.

Хуситы объясняют свое поведение реакцией на действия Израиля в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в Красном море было атаковано грузовое судно, которое шло под флагом Гонконга. Сообщается, что по судну компании Maersk Gibraltar была выпущена баллистическая ракета, после чего йеменские мятежники-хуситы пригрозили продолжить ракетный обстрел судна. До этого в компании Maersk опровергли сообщения об ударе беспилотника по своему контейнеровозу.

Ранее стало известно, что США созовут коалицию в Красном море для сдерживания атак хуситов на суда.