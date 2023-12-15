Мишустин поручил оперативно обеспечить всех бойцов СВО господдержкой

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить изменения в законодательство для того, чтобы все участники Специальной военной операции (СВО) были в равной мере обеспечены господдержкой. Об этом сообщает ТАСС.

«Предстоит подробнее проработать действующее регулирование, чтобы в полной мере обеспечить права и социальные гарантии для всех граждан, которые сейчас защищают Россию, участвуя в специальной военной операции, будь это добровольцы из Донецкой и Луганской народных республик, контрактники, либо мобилизованные», — сказал Мишустин.

Премьер добавил, все участники СВО должны быть в равных условиях. Он попросил взять эти вопросы на контроль и подготовить необходимые корректировки в законодательство в самые ближайшие сроки.

Прошедшим летом Мишустин подписал постановление, которое утверждает механизм перевода участвовавших в спецоперации студентов на бюджетную основу обучения. Постановление премьера утверждает «правила перераспределения вакансий в бюджетных отделениях».

Мишустин также заявил, что дети участников СВО должны учиться в лучших вузах.

Ранее Мишустин рассказал о ситуации с размещением войск в зоне СВО.