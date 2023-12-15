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Путин предупредил об опасности для объектов железнодорожной инфраструктуры РФ

Путин предупредил РЖД о попытках противника навредить объектам инфраструктуры

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Александр Казаков/РИА Новости

Противник пытается дотянуться до важнейших железнодорожных объектов Восточного полигона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде железнодорожников, передает ТАСС.

Российский лидер обратил внимание, что «нужно иметь в виду условия», в которых мы сегодня живем, вся страна живет.

«Противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона», — сказал Путин, отметив, что надо быть «очень внимательными».

По его словам, в отношении восточной части российских железных дорог уместна «практически военная терминология». Президент выделил слово «полигоны» и уточнил, что оно используется «не случайно». Глава государства попросил железнодорожников не ослаблять внимание. проявлять «должную бдительность».

До этого Путин сказал, что Россия будет укреплять железнодорожную отрасль и повышать провозную способность магистралей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

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