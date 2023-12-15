Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине

Вопрос о строительстве Крымского моста обсуждался еще во времена правления императора Николая II и при лидере Советского Союза Иосифе Сталине. Однако реализовать соответствующую инициативу удалось только сейчас, передает ТАСС со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

Глава государства 15 декабря принимает участие в пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. Во время мероприятия он прокомментировал высказывание руководителя ОАО «РЖД» Олега Белозерова, согласно которому именно российские власти приняли решение о строительстве моста.

«Я думаю, что такое историческое решение по строительству принималось и до нас. Первое такое решение было принято Николаем II, второе решение — Иосифом Виссарионовичем Сталиным, а мы только реализовали все эти решения», — указал Путин.

При этом он добавил, что российские специалисты возвели Крымский мост с присущим им «блеском». Как подчеркнул президент, при реализации данного проекта строители все сделали «здорово».

Кроме того, в ходе выступления глава государства рассказал о возросшем туристическом потоке в Республику Крым. На этом фоне он выразил надежду, что представители железнодорожной отрасли справятся с нагрузкой следующим летом.

Ранее в Крыму назвали ожидаемое число туристов к концу 2023 года.