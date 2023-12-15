В России выберут героев Рунета уходящего года

Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ) проведет премию «Герои Рунета» и отметит людей, персонажей или явления, которые составляют картину общественно значимых событий и достижений в российском сегменте сети за 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации.

Церемония вручения премии «Герои Рунета» состоится 19 декабря в «Кибердоме» — специально созданном для развития и поддержки индустрии российской кибербезопасности кибербез-хабе. Музыкальным хэдлайнером премии станет группа «Ят-Ха».

Также во время церемонии РОЦИТ подведет итоги года в Рунете.

Ранее сообщалось, что Павла Дурова могут объявить героем российского интернета.