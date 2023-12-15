На Украине растет число людей, готовых к территориальным уступкам

На Украине постепенно растет число людей, готовых к территориальным уступкам России в обмен на прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на результаты социологического опроса.

«Новый опрос показывает, что доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки России в обмен на мир, почти удвоилась за последние семь месяцев», — говорится в публикации.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии. По его данным, около 19% опрошенных высказались бы за передачу земли России, по сравнению с 14% в прошлом месяце и 10% в мае.

По результатам другого опроса, опубликованным КМИС на этой неделе, 87% респондентов заявили, что, по их мнению, Украина могла бы нанести России «значительные удары», если бы союзники оказали достаточную поддержку в виде оружия, финансов и санкций.

15 декабря в Германии сочли провалом визит Зеленского в США.

В тот же день Кабмин Украины принял стратегию украинской идентичности.

Ранее Венгрия отказалась расплачиваться за финансирование Украины.