Собаководам рассказали, как приучить питомца к зимней одежде

Собаку нужно приучать к зимней одежде заранее, не дожидаясь холодов. Об этом в эфире «Радио 1» заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что далеко не каждый питомец может сразу пойти на прогулку в новом костюме, поскольку наряд стесняет движения и шуршит.

По словам кинолога, важно тщательно выбирать одежду, учитывая размер животного. Также следует оказаться от лишних аксессуаров, таких как шарф или шапка, отдав предпочтение непродуваемому комбинезону и ботинкам.

«Сначала стоит дать ее [одежду] обнюхать, потом аккуратно начать одевать, но если питомец противится, следует остановиться и дать собаке привыкнуть. Важно поощрять животное за спокойствие», — продолжил Голубев.

Надев комбинезон на питомца, эксперт посоветовал дать ему походить в одежде дома, чтобы привыкнуть.

До этого Голубев предупредил об опасности поедания снега собакой. По его словам, если собака попробует снег на вкус во дворе собственного дома, ничего страшного не произойдет. Однако на прогулке нужно быть внимательнее из-за содержащихся в снежном покрове реагентов и прочих химикатов. Также стоит насторожиться, если питомец жадно поглощает снег, добавил кинолог.

Ранее кинолог посоветовал во время прогулки с собакой не отвлекаться на решение рабочих вопросов, аудиокниги и важные телефонные разговоры.