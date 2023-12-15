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Россиянин прятал наркотики в мандарины и картофель

В Красноярске поймали мужчину, прятавшего наркотики в мандарины и картофель

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МВД РФ по Красноярскому краю

В Красноярске полицейские задержали местного жителя по подозрению в сбыте наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Полицейские получили информацию, что 37-летний житель планирует сбыть крупную партию наркотиков. Мужчину задержали на выходе из дома на улице Ключевской. У подозреваемого была с собой сумка, наполненная мандаринами и картофелем. Красноярца доставили в отделение, где при более детально осмотре выявили, что в плодах спрятаны свертки с наркотиками.

Всего правоохранители изъяли 23 свертка, в которых находилось 23,5 граммов запрещенного вещества. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». По ней ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее полицейские Нижнего Тагила поймали женщину, распространявшую наркотики с помощью кошки в детской одежде.

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