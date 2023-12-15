Авария произошла на руднике в Норильске, проводится расследование

На руднике «Комсомольский» в Норильске произошла авария на буровой установке. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как сообщается, на глубине 560 м буровая машина опрокинулась в камеру очистного пространства.
Проводится расследование. В настоящее время рудник работает в штатном режиме.
Рудник «Комсомольский» ведет подземную разработку Октябрьского и Талнахского месторождений с 1971 года. Годовой объем добычи руды там составляет 3,8 млн тонн.
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28 октября авария произошла на шахте имени Костенко, расположенной в Карагандинской области Казахстана.
Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.