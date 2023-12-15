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Авария произошла на руднике в Норильске, проводится расследование

В Норильске на руднике «Комсомольский» произошла авария на буровой установке

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

На руднике «Комсомольский» в Норильске произошла авария на буровой установке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщается, на глубине 560 м буровая машина опрокинулась в камеру очистного пространства.

Проводится расследование. В настоящее время рудник работает в штатном режиме.

Рудник «Комсомольский» ведет подземную разработку Октябрьского и Талнахского месторождений с 1971 года. Годовой объем добычи руды там составляет 3,8 млн тонн.

В ноябре в Забайкальском крае произошло обрушение горной породы на руднике в Балейском районе. Как сообщало МЧС, два человека оказались под завалами в результате обрушения.

28 октября авария произошла на шахте имени Костенко, расположенной в Карагандинской области Казахстана.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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