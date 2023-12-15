Опубликовано видео подрыва украинского депутата на заседании

В сети появилось видео из здания Керецковского сельского совета Мукачевского района в Закарпатье, где депутат взорвал гранаты. Видео с места происшествия публикует местный журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным Национальной полиции Украины, в результате взрыва пострадали 25 человек, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что медики реанимируют мужчину, взорвавшего гранаты.

Причины случившегося не уточняются.

5 декабря сообщалось, что в Краснодарском крае разыскивают мужчину, который бросил гранату в людей. Инцидент произошел в станице Новомалороссийская. По данным правоохранительных органов, трое мужчин приехали к 40-летнему гражданину домой, чтобы разобраться в сложившемся ранее конфликте. В результате диалог перерос в ссору, и мужчина бросил в них гранату. Мужчины получили осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали в районную больницу.

Ранее в Шотландии рыбаки достали из воды гранату времен Второй мировой войны.