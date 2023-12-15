Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Опубликовано видео подрыва украинского депутата на заседании

На Украине показали кадры, как депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета

close
100%
Национальная полиция Украины

В сети появилось видео из здания Керецковского сельского совета Мукачевского района в Закарпатье, где депутат взорвал гранаты. Видео с места происшествия публикует местный журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным Национальной полиции Украины, в результате взрыва пострадали 25 человек, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что медики реанимируют мужчину, взорвавшего гранаты.

Причины случившегося не уточняются.

5 декабря сообщалось, что в Краснодарском крае разыскивают мужчину, который бросил гранату в людей. Инцидент произошел в станице Новомалороссийская. По данным правоохранительных органов, трое мужчин приехали к 40-летнему гражданину домой, чтобы разобраться в сложившемся ранее конфликте. В результате диалог перерос в ссору, и мужчина бросил в них гранату. Мужчины получили осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали в районную больницу.

Ранее в Шотландии рыбаки достали из воды гранату времен Второй мировой войны.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами