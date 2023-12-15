Тестовый самолет приземлился в аэропорту в Краснодаре

Краснодарский аэропорт принял тестовый рейс без пассажиров. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве пояснили, что воздушная гавань приняла тестовый рейс авиакомпании «Азимут» на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что этот полет в кубанскую столицу поможет оценить готовность диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов.

«Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет», — отметил Ядров.

Аэропорт Краснодара был закрыт в конце февраля 2022 года после начала военной операции на Украине. На сайте указано, что зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Он может заработать в конце декабря, уже 15-го — запустят пробный рейс без пассажиров. Предполагается, что пассажирские лайнеры будут летать в обход Ростовской области.

До этого сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что открытие аэропорта в Краснодаре является прямым следствием перелома на фронте в пользу России.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.