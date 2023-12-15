Украинский депутат погиб, взорвав гранаты на заседании, ранены больше 10 человек

В Закарпатье в здании керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты. Об этом сообщается в Telegram-канале Нацполиции Украины.

«Сегодня в 11: 37 на линию «102» поступило сообщение, что в здании керецьковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате взрыва сам депутат погиб, еще 11 человек ранены.

На месте происшествия работают профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.

Причины инцидента не уточняются.

5 декабря сообщалось, что в Краснодарском крае ищут мужчину, который бросил гранату в людей. Инцидент произошел в станице Новомалороссийская. По версии правоохранителей, трое мужчин приехали к 40-летнему россиянину домой, чтобы разобраться в сложившемся ранее конфликте. В результате диалог перерос в ссору, и мужчина бросил в них гранату.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.