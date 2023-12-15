Россиянин отправил в США череп носорога, жившего 14 тыс. лет назад

В Калининграде таможенники передали Министерству культуры редкий образец черепа шерстистого носорога, который обнаружили в одной из посылок. Его пытались незаконно вывезти с территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

Череп принадлежал гражданину России, он отправил его посылкой из Якутии в США через Калининград. На таможне отправление задержали, так как у него отсутствовали необходимые документы. Было возбуждено административное дело по статье «недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

Череп передали на экспертизу, где специалисты установили, что он принадлежит вымершему виду шерстистого носорога и представляет собой интерес для палеонтологов. Образец был оценен в 125 тыс. рублей. В октябре 2023 года суд признал содержимое посылки бесхозяйным и передала череп государству.

Ранее гражданин Китая пытался вывезти из РФ клыки кашалота, бивни мамонта и янтарь.