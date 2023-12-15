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Хамство назвали основной причиной ссор в офисе

Rambler&Co: большинство россиян решают конфликты на работе без помощи HR

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Shutterstock

Почти половина (41%) россиян поддерживают связь с коллегами вне работы, следует из данных опроса медиахолдинга Rambler&Co.

Большинство (81%) из тех, кто общается с коллегами вне офиса, решают проблемы с коллективом лично и 73% — кто общается с коллегами только на работе. За помощью к руководителю обращаются 6% и 9% соответственно, терпят конфликты 8% и 12%, увольняются из-за ссор 3% и 4%, а остальные (по 2%) просят помощи у HR-специалистов.

Самой популярной причиной (49%) раздражения в офисе стало невежество и хамство, 21% респондентов назвали излишнюю навязчивость, 12% — громкие разговоры по телефону, а 9% — неуместные фразы в разговоре. Остальные опрошенные назвали главными причинами конфликтов просмотр видео со звуком и бестактные шутки в общем чате (6% и 3% соответственно).

Также респонденты назвали причины, по которым они не общаются с коллегами в не офиса. Чуть больше половины (51%) четко разделяют личную и профессиональную жизнь, 29% не видят в этом интереса, 16% ответили, что имеют достаточно знакомств вне работы, а 4% работают удаленно.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 7 по 13 декабря 2023 года. Всего в исследовании приняли участие 142 489 интернет-пользователей по всей России.

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