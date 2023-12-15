На востоке Украины повреждены ТЭС

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили о повреждении теплоэлектростанции на востоке Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что теплоэлектростанция попала под обстрел. В энергокомпании подчеркнули, что наблюдаются повреждения оборудования.

До этого стало известно, что три теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в разных регионах Украины получили повреждения из-за обстрелов.

Также в «Укрэнерго» отметили, что в различных регионах страны в режим аварийного ремонта переведены три энергоблока на ТЭС. Кроме того, из-за облачной погоды практически прекратили производство энергии солнечные батареи. Отмечается, что без света остаются 454 населенных пункта. Из-за атак в том числе пострадали сети в Харьковской области и подконтрольных Киеву ДНР и Херсонской области.

До этого глава подчиненной Украине областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден критический объект.

Ранее «Укрэнерго» призвала украинский бизнес экономить электроэнергию из-за дефицита.