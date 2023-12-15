Голый окровавленный россиянин бегал по улице в Сургуте

В Сургуте полицейские задержали голого окровавленного мужчину, который бегал по городу. Об этом сообщает издание Neft.

По информации СМИ, инцидент произошел 14 декабря. Неадекватного мужчину заметил прохожий, он же вызвал на место полицейских. По словам очевидца, голый мужчина выбежал из ЖК «Уютный» и ходил по улице Крылова: он преследовал прохожих, выходил на проезжую часть.

По словам другой очевидицы, через некоторое время нарушителя задержали правоохранители: они накинули на него покрывало, а затем передали сотрудникам «скорой». При этом мужчина активно оказывал сопротивление: брыкался и пытался убежать.

Ранее в Самаре «скорая» забрала голую женщину, которая бегала около гимназии.