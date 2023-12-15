Депутат Госдумы поддержал решение Путина о льготной ипотеке на вторичку в новых регионах

Решение президента России Владимира Путина расширить льготную ипотеку на вторичное жилье поможет развивать экономику, считает депутат Госдумы, член комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член комиссии ГД по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, член президиума генерального совета партии «Единая Россия» Александр Якубовский.

«Подобного решения ждали все жители новых регионов. Потенциально, это будущие регионы-доноры российской экономики с благоприятным климатом, и многие жители как новых, так и остальных регионов хотят связать свою жизнь и карьеру с этими субъектами. Поэтому безусловно это решение президента послужит для развития экономики, и самое главное — улучшения жилищных условий граждан», — сказал депутат.

Якубовский отметил, что «Единая Россия» выступает за пересмотр действующей программы общей льготной ипотеки при сохранении адресных программ, таких как «Семейная ипотека».

«Обсуждая льготные ипотечные программы, вектор рассуждений должен находиться на улучшении жилищных условий граждан, в первую очередь семей с детьми, и использования льготных программ в тех отраслях, где государству необходимо наращивать свой потенциал через создание преференций для сотрудников ряда отраслей», — сказал депутат.

Якубовский считает, что изменения в части общей льготной ипотеки никак не отразятся на адресных программах.

«За счет снижения спроса изменения в льготной ипотеке стабилизируют цены на новостройки», — заключил он.

Напомним, ранее во время подведения итогов года президент России Владимир Путин высказался за продление «Семейной ипотеки» после 1 июля 2024 года.