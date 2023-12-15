Россияне ответили, как решить проблему неуплаты алиментов

Почти половина (41%) россиян выступают за то, что сумму алиментов нужно автоматически переводить из зарплаты родителей на детский счет, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,1 тыс. человек.

По их мнению, в этом случае алиментщики, у которых есть официальная работа, не смогут уклоняться от выплат. Еще 23% опрошенных предложили ввести уголовное наказание для неплательщиков алиментов, 14% — изымать у них имущество и переписывать его на детей. 8% респондентов задумались над созданием единого государственного алиментного фонда, который поможет обезопасить детей от безответственности родителей. В этом случае деньги детям может выплачивать государство, после чего власти будут решать, как взыскать эти деньги с должников.

4% участников опроса предложили ввести страховку от неуплаты алиментов, 2% — папкапитал, который можно будет тратить, в том числе, на выплату алиментов, 1% выбрали вариант «другое». Последние считают необходимым, например, лишать неплательщиков родительских прав. Оставшиеся 7% отметили, что неплательщиками ничего не нужно делать.

В конце ноября депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина говорила, что в России необходимо создать государственный алиментный фонд, гарантирующий выплаты на детей со стороны разведенных родителей.

Ранее сообщалось, что россиянин заплатил алименты на ребенка от первого брака со счета второй жены.