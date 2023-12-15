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Цены на такси в Москве взлетели из-за погодных условий

Цены на такси в Москве выросли в 1,5-2 раза из-за снегопада

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Илья Питалев/РИА Новости

Цены на такси в Москве выросли в два раза из-за снегопада, который вызван циклоном «Ваня». Об этом сообщает ТАСС.

В связи с непогодой в столице наблюдается повышенный спрос на поездки, поскольку водителей на смену вышло меньше обычного. Кроме того, скорость движения по городу из-за затрудненного движения по дорогам Москвы замедлилась, из-за чего поездки стали занимать больше времени.

В результате этого средний чек за поездку 15 декабря вырос в среднем в 1,5-2 раза.

Накануне руководитель центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в ближайшие дни Москву окончательно покинет пришедший на этой неделе циклон «Ваня», который принес в столицу обильные снегопады.

В субботу в Москве еще будет холодная погода, температура воздуха ночью будет держаться на отметке 10-15 градусов, днем – до 8 градусов мороза. Однако, по прогнозу, уже в воскресенье столбики термометров поднимутся до 0…+2 градусов.

Ранее россиянам рассказали, какая погода будет этой зимой.

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