Эксперты рассказали о хитрости, на которую идут айтишники ради повышения зарплаты

В России продолжается борьба за кадры в IT-сфере, которая позволяет специалистам добиваться увеличения своего дохода. Зачастую ради этого они идут на хитрость, заявил операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков. IT-специалисты добиваются прибавки, проходя собеседование в конкурентные компании, рассказал он в беседе с НСН.

По словам Крюкова, сами компании редко и неохотно идут на увеличение зарплат сотрудникам, объясняя это сложной экономической ситуацией. В таких случаях сотрудник находит вакансию с более высокой зарплатой по своей специальности, проходят все этапы собеседования и получают оффер на более высокую сумму, рассказал директор рекрутингового агентства.

«После этого он идет с этим оффером к своему работодателю и показывает, насколько его оценил рынок. Текущий работодатель, понимая, что сейчас не время терять столь ценного работника и что поиск нового специалиста будет долгим и дорогим, идет на переговоры и повышает зарплату сотруднику, который принес оффер», — рассказал Крюков.

Такая ситуация сегодня происходит «повсеместно», так как в стране сохраняется серьезная борьба за кадры, и никто не хочет расставаться с ценными сотрудниками, добавил эксперт.

Накануне стало известно, что более трети (34,9%) IT-специалистов в России столкнулись с уменьшением доходов. По данным аналитиков, у отдельных компаний из числа стартапов падение зарплат оказалось более 75% год к году.

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