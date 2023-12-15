В аэропорту Краснодара проверят готовность к открытию

Аэропорт Краснодара организует тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передает ТАСС.

«Сегодня в международном аэропорту Краснодар будут проходить комплексные массовые тесты для проверки готовности аэропортовых служб к открытию воздушной гавани», — говорится в сообщении.

Аэропорт Краснодара был закрыт в конце февраля 2022 года после начала военной операции на Украине. На сайте указано, что зона для полетов признана не безопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Он может заработать в конце декабря, уже 15-го — запустят пробный рейс без пассажиров. Предполагается, что пассажирские лайнеры будут летать в обход Ростовской области.

До этого сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что открытие аэропорта в Краснодаре является прямым следствием перелома на фронте в пользу России.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.