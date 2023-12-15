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Москвичам после ухода циклона «Ваня» спрогнозировали оттепель

Синоптик Шувалов: оттепель в Москве придет на смену снегопадам

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Агентство «Москва»

В ближайшие дни Москву окончательно покинет пришедший на этой неделе циклон «Ваня», который принес в столицу обильные снегопады. После этого в город придет оттепель, воздух прогреется до плюсовой температуры, рассказал руководитель центра «Метео» Александр Шувалов телеканалу «360».

Сегодня днем центр циклона пройдет чуть южнее Москвы. Таким образом, зона интенсивных снегопадов покинула и столицу, и область, отметил Шувалов. Из-за циклона в Москве, по его словам, выпало около пятой части месячной нормы осадков. Несмотря на потепление, выпавший снег не растает полностью, пообещал синоптик.

В субботу в столице еще будет холодно, температура воздуха ночью будет держаться на отметке 10-15 градусов, днем – до 8 градусов мороза. Однако, по прогнозу, уже в воскресенье столбики термометров поднимутся до 0…+2 градусов.

Напомним, по данным прогностического центра «Метео-ТВ» в Москву придет аномальное потепление, что может привести к ледяным дождям и гололедице с вечера воскресенья. Жителей предупреждают, что на дорогах будет сложная обстановка.

Ранее россиянам рассказали, какая погода будет этой зимой.

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