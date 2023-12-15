В Свердловской области женщина родила ребенка и оставила его в пакете у дома

В Екатеринбурге местный житель нашел под окнами домов новорожденного мальчика. Об этом сообщает издание E1.ru.

По информации СМИ, мужчина нашел младенца в ночь на 15 декабря, когда припарковал машину и направился в сторону дома. Ребенок был завернут в пакет и «душераздирающе кричал». Прохожий вызвал «скорую».

«Он рассказал сыщикам, что обнаружил в сугробе рядом с подъездом дома сверток с живым малышом. На указанный адрес незамедлительно был направлен экипаж группы немедленного реагирования территориального ОВД», — поделились в полиции.

Младенца забрали в неонатологическое отделение одного из городских роддомов, врачи борются за его жизнь.

Матерью ребенка оказалась 20-летняя женщина, приехавшая из Челябинской области. Женщина снимала в Екатеринбурге квартиру и предположительно работала в магазине. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Москвы родила ребенка и поместила его в мусоропровод.