Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области женщина родила ребенка и оставила его в пакете у дома

Жительница Екатеринбурга родила и оставила младенца в сугробе на морозе

close
100%
Depositphotos

В Екатеринбурге местный житель нашел под окнами домов новорожденного мальчика. Об этом сообщает издание E1.ru.

По информации СМИ, мужчина нашел младенца в ночь на 15 декабря, когда припарковал машину и направился в сторону дома. Ребенок был завернут в пакет и «душераздирающе кричал». Прохожий вызвал «скорую».

«Он рассказал сыщикам, что обнаружил в сугробе рядом с подъездом дома сверток с живым малышом. На указанный адрес незамедлительно был направлен экипаж группы немедленного реагирования территориального ОВД», — поделились в полиции.

Младенца забрали в неонатологическое отделение одного из городских роддомов, врачи борются за его жизнь.

Матерью ребенка оказалась 20-летняя женщина, приехавшая из Челябинской области. Женщина снимала в Екатеринбурге квартиру и предположительно работала в магазине. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Москвы родила ребенка и поместила его в мусоропровод.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами