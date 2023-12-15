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Двух мигрантов лишили гражданства России за уклонение от армии

В Челябинске мигрантов лишили гражданства России за уклонение от воинского учета

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МВД России/14.мвд.рф

Двух жителей Челябинской области лишили гражданства России из-за того, что они не встали на воинский учет и не прошли службу в армии. Об этом сообщила на сайте пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, бывшие жители ближнего зарубежья не только не выполнили положения Федерального закона «О воинской обязанности», но и предоставили ложные данные, чтобы не проходить службу в армии.

В итоге Центральный суд Челябинска решил лишить подсудимых российского гражданства. После этого мужчины подали апелляцию в Челябинский областной суд, однако там ее отклонили.

Когда и куда депортируют бывших россиян, пока не уточнили.

До этого в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции, которого обвинили в незаконной легализации 100 тыс. мигрантов. Причастность главы управления по миграции к незаконной легализации мигрантов установили сотрудники собственной безопасности МВД и их коллеги из УФСБ по региону.

Ранее ФСБ задержала гражданина Украины, который шпионил за российскими военными.

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