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Дерматолог рассказала, как восстановить обезвоженную кожу зимой

Дерматолог Скорогудаева: зимой нельзя пользоваться обычными методами увлажнения кожи

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Depositphotos

Зимой на кожу негативно влияют отопление и мороз, а усугубить ситуацию может привычка использовать агрессивные моющие средства, считает кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева. В это время года нельзя использовать стандартные методы увлажнения обезвоженной кожи, подчеркнула она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Применение при умывании поверхностно-активных веществ (ПАВ) приводит к «смыванию» водно-липидного барьера кожи, из-за чего ничего не препятствует испарению воды из кожи, отметила дерматолог.

«На восстановление этого барьера уходит как минимум четыре часа. Таким образом, чем чаще человек моется, тем острее будут его проблемы с засушливой кожей — вплоть до покраснений и зуда», — добавила она.

Для предотвращения обезвоживания кожи Скорогудаева посоветовала использовать увлажнитель воздуха или класть мокрое полотенце на батарею. Также, по ее мнению, следует применять плотные кремы – обратные эмульсии, содержащие восковые фракции и насыщенные жирные кислоты.

«Эти кремы создают дополнительную пленку на поверхности кожи, которая препятствует испарению воды», — пояснила она.

Стандартные методы увлажнения – сыворотки, жидкие растительные масла и легкие крема на их основе использовать категорически нельзя, заявила дерматолог. По ее словам, такие средства встраиваются в липидный барьер и делают его еще более нестабильным и способным лучше пропускать воду. Также под запретом минеральные косметические масла, добавила эксперт.

В составе плотных кремов должны быть витамины, в том числе – витамин Е, бета-каротин, витамин А, витамин D3, жирорастворимые витамины группы B, в частности, B3.

«Они влияют на скорость построения барьера кожи», — заключила дерматолог.

Эксперты ранее рассказали, какие средства помогут защитить кожу зимой.

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