ФСБ задержала гражданина Украины, который шпионил за российскими военными

В Ростовской области задержали 40-летнего гражданина Украины, который шпионил за Вооруженным силами (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Ведомство установило, что мужчина собирал и передавал разведке Украины данные о местах дислокации воинских подразделений армии России. Он общался с агентами через мессенджер. В ФСБ пояснили, что ВСУ могли использовать полученные данные для ударов по живой силе и вооружениям ВС РФ.

У задержанного нашли и изъяли средства связи, которые он использовал для общения с украинскими спецслужбами.

До этого Брянский областной суд вынес приговор гражданину России, который, по версии следствия, собирался перейти на сторону Украины и воевать в рядах ВСУ. Согласно обвинению, Евгений Телегин выступал против специальной военной операции (СВО), начал переписываться с вербовщиком одного из украинских военных подразделений, чтобы вступить в его ряды.

Ранее полиция РФ задержала десять подростков, нападавших на мигрантов.