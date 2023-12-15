Эксперты назвали заболевания, при которых противопоказана красная икра

Красная икра обладает массой полезных свойств, однако при этом для некоторых людей она противопоказана. К примеру, ее не рекомендуется включать в рацион стремящимся снизить массу тела, а также людям, страдающим от астмы, дерматита или аллергии, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина Общественной Службе Новостей.

Стремящимся снизить вес людям следует ограничить потребление красной икры одним бутербродом, калорийность которого в среднем составляет 300 ккал.

«Если хочется еще – лучше заменить хлеб на отрубной или ржаной, убрать масло, а вместо него использовать творожный сыр, или просто съесть ложечку икры (но не больше 2 – 3 чайных ложек в сутки)», — посоветовала Лялина.

Из-за соли и консервантов красная икра может спровоцировать аллергическую реакцию в виде крапивницы, по этой же причине она вредна для людей с дерматитом или астмой, добавила эксперт. Не следует злоупотреблять бутербродами с красной икрой людям, страдающим от заболеваний поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы.

Также стандартную фабричную икру нельзя есть при анемии, так как она готовится с применением формальдегида. Лучше сделать выбор в пользу замороженный икры без консервантов или домашнего посола.

Категорически противопоказано давать красную икру малышам. Детям ее можно есть только с 7 лет в рамках нормы – не более одного-двух бутербродов, отметила Лялина.

Накануне сообщалось, что в России производство красной икры увеличилось практически в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом и достигло рекордного показателя в 22,288 тыс. тонн.

Эксперты ранее рассказали, как выбрать качественную красную икру.