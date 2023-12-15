Врач перечислила признаки хронической сердечной недостаточности

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) может появиться у пациентов в результате патологий сердечно-сосудистой системы. О том, какие признаки помогут распознать заболевание, «Москве 24» рассказала заведующая консультативным отделением Городской поликлиники № 218, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ольга Белкорей.

Так, по ее словам, характерным признаком может быть учащенное сердцебиение, то есть тахикардия. Помимо этого, у людей с ХСН может появляться одышка даже при минимальной физической нагрузке, отеки стоп и голеней, а также головокружение, слабость и усталость.

«Хроническая форма недостаточности проявляется постепенно. Сначала она незаметна, поскольку происходит компенсация организма: первое время он привыкает и подстраивается жить с низкой фракцией выброса (когда желудочек сердца сокращается недостаточно, чтобы перекачать необходимое количество крови. — Прим. ред.), поэтому жалоб нет», — пояснила Белкорей.

По словам кардиолога, явные признаки могут проявиться в момент, когда сердце перестает справляться с нагрузкой.

Исследование Клиники Мэйо (MC), опубликованное в журнале Stem Cells Translational Medicine, до этого показало, что терапия на основе стволовых клеток во время катетеризации сердца может улучшить качество жизни и снизить риск летального исхода для пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью.

Ранее было создано мобильное приложение для выявления сердечной недостаточности.