Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В список культурного наследия ЮНЕСКО включили еще пять объектов на Украине

ЮНЕСКО включило в список культурного наследия здания в Одессе и Чернигове

close
100%
Global Look Press

В список культурного наследия ЮНЕСКО внесены еще пять объектов на Украине. Об этом сообщило на своем сайте Министерство культуры Украины.

«Комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия утвердил решение внести еще пять объектов культурного наследия Украины в Международный перечень культурных ценностей, находящихся под временной усиленной защитой», — говорится в сообщении.

В охранный список попали здание Одесской областной филармонии, Одесского национального академического театра оперы и балета, Спасо-Преображенский собор Чернигова, а также церковь Архангела Михаила в селе Ужок Закарпатской области и деревянная церковь Св. Юра в городе Дрогобыч Львовской области.

15 сентября ЮНЕСКО внесло храм Святой Софии и монастырские постройки в Киеве, а также исторический центр Львова в список объектов культурного наследия под угрозой уничтожения.

29 ноября Япония рекомендовала внести в список ЮНЕСКО хронику бомбардировки Хиросимы.

Ранее в ЮНЕСКО отказались включить вулканы Камчатки в список наследия под угрозой.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами