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В Харькове произошла серьезная авария в энергосистеме города

Мэр Харькова Терехов заявил о серьезной аварии в энергосистеме города

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Evgen Kotenko/Reuters

Крупная авария произошла в энергосистеме Харькова в связи с непогодой и повлекла за собой отключение котельных. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Нам удалось удержать тепло в жилых домах харьковчан, потому что мы перешли на генераторы», — сказал он.

Терехов назвал аварию, произошедшую после ледяного дождя, «серьезным вызовом».

Кроме того, мэр Харькова отметил, что к утру городские службы смогли локализовать дефекты в работе котельных, жители получают отопление в полном объеме.

До этого глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что на подконтрольной Украине части Херсонской области, где накануне произошли взрывы, получили повреждения предприятия.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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