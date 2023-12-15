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Отца школьницы, стрелявшей в брянской гимназии, выпустили из СИЗО

Суд отпустил из СИЗО отца устроившей стрельбу в брянской гимназии школьницы

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РИА Новости/Объединенная пресс-служба судов Брянской области

Суд в Брянске смягчил меру пресечения в отношении Дмитрия Афанаскина — отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии. Его отпустили из СИЗО, при этом запретили ряд определенных действий, сообщает ТАСС.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить на запрет определенных действий», — сказал судья.

Дмитрия Афанаскина заключили под стражу до 7 февраля. В отношении него возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ.

По версии следствия, мужчина угрожал девочке, жестоко с ней обращался и «систематически унижал ее человеческое достоинство». Сам он утверждает, что дочь «зомбировали в сети», а в ее дневнике писал кто-то другой. На суде обвиняемый допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего его несовершеннолетняя дочь смогла завладеть данным оружием. Вину по статье о небрежном хранении оружия Афанаскин признал, но заявил, что оружие хранилось дома временно.

Ранее отец первого раненного при стрельбе в брянской школе рассказал, как его сын спас одноклассников.

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